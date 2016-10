Exkursion "Technologiepark Adlershof: Fernwärme- und Energiekonzept auf der Höhe der Zeit"

Quartierskonzepte und Netzlösungen in Deutschlands größtem Wissenschafts- und Technologiestandort



Berlin Adlershof – Deutschlands größter Wissenschafts- und Technologiestandort. Bei einem Rundgang mit der BTB lernen Sie den Energieversorger nicht als klassischen Lieferanten kennen, sondern erleben eine innovationsgetriebene Versorgungs- und Erzeugerstruktur.

Tourstationen

Anmeldung

Die BTB versteht sich nicht nur als Partner der WISTA-Management GmbH in Sachen Grundstückserschließung des Technologieparks Adlershof, sondern bietet schon heute mit ihrer Fernwärme (mit einem Primärenergiefaktor von 0,24) ein nachhaltiges Versorgungskonzept an. Getreu dem Adlershof-Motto "Science at Work" beteiligt sich die BTB an den Forschungsvorhaben einer zukunftsfähigen Energieversorgung. Neben neuen Konzepten zur Integration dezentraler Erzeuger und Versorgung kleinteiliger Strukturen, wie beispielsweise die Solarthermie-Einspeisung in das Fernwärmenetz, stehen auch Themenfelder wie Netzinfrastrukturmaßnahmen im Sinne des leistungsflexiblen Verteilnetz- und Speicherbetriebs sowie Regelenergie, Elektromobilität und Power-to-X.Die Tour beginnt mit einer Besichtigung der Hausanschluss- und Netzeinspeisestation (HANEST), im Schwerpunkt dabei das Fernwärmeniedertemperaturnetz mit Solareinspeisung. Danach geht es zur Albert Sky Kitchen mit Blick über Adlershof und darüber hinaus auch das Fernwärmenetz der BTB. Hier folgen detaillierte Erläuterungen zur allgemeinen Entwicklung des Innovationsstandortes und des Versorgungsgebiets. Anschließend wird das BTB-Heizkraftwerk Adlershof besichtigt, Schwerpunkte hier sind BHKW, Wärmespeicher, Power to Heat, Kälteanlagen mit Hybridkühlturm, Regelenergie und vieles mehr.Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung über die Webseite aber notwendig.