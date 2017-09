Adlershof.

In der Pfingstberggasse und auf dem Spielplatz Vogelbeerstraße müssen in diesen Tagen ein Ahorn und eine Robinie gefällt werden. Der Ahorn ist abgestorben, die Robinie durch Morschungen stark geschädigt. Im Hasselwerder-Park in Niederschöneweide wird eine 25 Meter hohe Kastanie gefällt, der Baum am Rand eines Spielplatzes ist ebenfalls abgestorben. Auch hier kommt nach Angaben des Straßen- und Grünflächenamts nur die sofortige Fällung in Betracht.