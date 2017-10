Grundstein für Bürohaus gelegt: Europa-Center errichtet Viergeschosser

Adlershof. Wieder einmal wurde an der Rudower Chaussee ein Grundstein gelegt. Das Immobilien-Unternehmen Europa-Center errichtet dort ein viergeschossiges Bürogebäude.

Das Grundstück am Forum Adlershof, gleich neben der markanten Plastik „Kopfbewegung“ und den denkmalgeschützten Technikgebäuden der früheren Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt, war viele Jahre für ein Mensagebäude der Humboldt-Universität reserviert. Nachdem sich diese Pläne zerschlugen, wurde es verkauft. Jetzt entstehen dort 3800 Quadratmeter Bürofläche und im Erdgeschoss 1300 Quadratmeter Ladenfläche für Einzelhandel. Fertigstellung soll noch 2018 sein.Europa-Center, ein Hamburger Immobilienentwickler, hatte 2008 in Adlershof zu bauen begonnen. In drei Bauabschnitten entstand ein Büro- und Laborgebäude, dabei wurden die markanten und denkmalgeschützten Kugellabore an der Straße Am Studio einbezogen. „Ich hatte bereits 1997 auf einer Immobilienmesse von Adlershof gehört und mich für den Standort interessiert. Ab 2000 haben wir dann erste Pläne erarbeitet“, berichtet Uwe H. Suhr, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende von Europa-Center.Bisher hat das Unternehmen am Standort rund 100 Millionen Euro investiert und dafür 62 000 Quadratmeter Mietfläche errichtet. „Wir würden gern weitere Projekte realisieren. Leider verkauft das Land Berlin kaum noch Grundstücke, sondern vergibt nur noch in Erbbaupacht“, erklärt Gesellschafter Suhr auf Nachfrage.