"Lieber, guter Weihnachtsmann,

Schlau mich nicht so dösig an.

Parke deine Schnute ein, Ich will auch immer schwartig sein." (Hölderlin)



Amüsante Geschichten rund um die Tanne gelesen von Carmen-Maja und Jennipher Antoni. In den Weihnachtspäckchen sind Geschichten, Gedichte und Briefe von Hölderlin, Kästner, Eco, Kaleko, Tabori und anderen Weihnachtsboten. Lassen Sie sich überraschen.



Das Theater ist ab 15:00 Uhr geöffnet

Eintritt: 17 €