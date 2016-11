Bastelei im Jugendklub

Berlin: Jugendklub "Grimau" |

Adlershof.

In der Adventszeit wird im Kinder- und Jugendklub "Grimau", Waldstraße 7, jeden Montag von 14.30 bis 17.30 Uhr weihnachtlich gebastelt. Des Weiteren gibt es jeden Mittwoch von 15 bis 17 Uhr einen Tanzkurs für Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren in mehreren Gruppen. Am Mittwochvormittag können sich Eltern mit ihren Kindern im Alter bis zu drei Jahren von 10 bis 11.30 Uhr zum Spielen und Austauschen treffen. Eine Anmeldung ist für diese Angebote nicht notwendig, einfach vorbeischauen und mitmachen. Informationen unter

677 45 27.