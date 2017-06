Con passione - Konzert mit dem Schmöckwitzer Kammerorchester am 8. Juli 2017

Am Samstag, 8. Juli um 17.00 Uhr in der Verklärungskirche Berlin-Adlershof (Arndtstraße 11/15)

„Con passione“, also „mit Leidenschaft“- das klingt nach Liebe, großen Emotionen, aber auch nach Trauer, Schmerz und Einsamkeit. Das Entdecken der verschiedenen Arten von Leidenschaft ist unser Anliegen bei dem diesjährigen Programm.

Dirigent: Gabriel Safron, mit Werken von Bach, Vivaldi, Bruch, Haydn,

Solistin: Susanne Reuther, Eintritt frei

www.sko.berlin