Die schönsten Bücher im Blick

Berlin: Lettertypen |

Adlershof.

In der historischen Buchdruckerei „Die Lettertypen“ am Büchnerweg 92 sind am Wochenende die schönsten deutschen Bücher zu sehen. Die 25 Werke aus dem Erscheinungsjahr 2016 waren von der Stiftung Buchkunst ausgewählt und prämiert worden. Sie sind am 22. Juli von 10 bis 20 Uhr und am 23. Juli von 10 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt zu besichtigen. Außerdem können die Besucher die Druckerei, in der noch heute mit der Technik der „Goldenen Zwanziger“ gedruckt wird, besichtigen und selbst einmal mit einer Handdruckpresse arbeiten.