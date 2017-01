Gospelchor Adlershof sucht weitere Mitstreiter

Adlershof. An einem Montagabend im Keller des Pfarrhauses in der Arndtstraße. Schon vor dem Öffnen der Tür hört der Besucher fröhliche Lieder.

Mehr zum Chor unter www.gospeladlershof.de

Alle zwei Wochen trifft sich hier der Gospelchor Adlershof zur Probe. Chorleiterin ist Lehramtsstudentin Charlotte Wiesener. Derzeit studiert sie Musik an der Universität der Künste und Latein an der Humboldt-Universität. „Ich habe schon als Kind in mehreren Chören gesungen. Seit zwei Jahren bin ich im Gospelchor, im vorigen Jahr habe ich die Leitung übernommen“, erzählt Charlotte Wiesener.Die rund 15 Chormitglieder sind Laien, fast alle sind Schüler oder Studenten, die Altersgruppe reicht vom Abiturienten bis zum Mitdreißiger. Bevor die Noten ausgegeben werden, stehen Atem- und Stimmübungen auf dem Plan. „Wir riechen an einer wunderbaren Blume und sagen Aah und wir sagen Ooh“, kommandiert die Chorleiterin.Im Repertoire des Gospelchors befinden sich rund 100 Titel, darunter „African Call“, „Schackles Praise You“ und – an diesem Abend erstmals geprobt – „Glorify Jesus“. Markant ist der christliche Hintergrund des Gospel. Denn er entstand Anfang des 20. Jahrhunderts in den amerikanischen Südstaaten aus den Spirituals der schwarzen Bevölkerung, die deren Großeltern schon als Sklaven gesungen hatten. Dazu kamen Elemente des Blues und Jazz. „Viele der Gospels sind fröhlich und es macht Spaß, sie zu singen“, sagt Charlotte Wiesener.Pro Jahr hat der Chor zwei größere Auftritte. Dazu kommt die Beteiligung an Gottesdiensten der Evangelischen Gemeinde Adlershof. Für ein paar Mitsänger ist immer ein Platz im Probenraum frei. Gesucht werden Damen und Herren. Über Bass- und Tenorstimmen würde sich die Chorleiterin ganz besonders freuen. „Wer mitsingen will, sollte Freude am Gesang haben und den eisernen Willen, sich ständig verbessern zu wollen. Notenkenntnisse sind keine Voraussetzung“, erklärt Charlotte Wiesener.Geprobt wird jeden zweiten Montag im Gemeinderaum in der Arndtstraße 12 um 18.30 Uhr, nächster Termin ist am 6. Februar. Weitere Infos gibt es bei Charlotte Wiesener unter chorleiter@gospeladlershof.de . Das nächste Konzert findet erst wieder im Juni in der Verklärungskirche in der Arndtstraße 11-15 statt.