New York zur Weihnachtszeit mit weltbekannten Hits von Frank Sinatra bis Michael Bublé gesungen von Lutz Thase und Matthias Marquardt



Lutz Thase, der in Berlin lebende, in Hamburg ausgebildete Sänger und Musicaldarsteller, und Matthias Marquardt, Sänger, Moderator, Entertainer aus Bremen, bringen die berühmten Songs charmant, mit Stil und Klasse auf die Bühne.



Ihr neues Programm „It’s Swing Time - The Christmas Special“ ist eine besondere Zusammen-stellung der beliebtesten Christmas Songs wie Let It Snow, White Christmas, Winter Wonderland und Jingle Bells. Sie entführen das Publikum in die Weihnachtszeit des guten alten Amerika. Es ist natürlich auch ein musikalisches „Best of“ von Frank Sinatra, Dean Martin, Nat King Cole und anderen Stars mit ihren Hits wie Strangers In The Night, Everybody Loves Somebody und New York, New York. Neu aufgenommene Swing Klassiker von Michael Bublé, Robbie Williams und George Michael ergänzen die Show. Fühlen Sie in die Zeit von damals zurück versetzt und lassen Sie sich von den Songs mitreißen. Genießen Sie den Abend mit Freunden in weihnachtlicher Atmosphäre.



Bei “It’s Swing Time – The Christmas Special“ lebt die Ära des Swing noch einmal für diesen Abend auf. Wir freuen uns auf Sie!



Das Theater ist ab 17:00 Uhr geöffnet

Eintritt: 17 €