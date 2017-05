Peter und der Wolf / Kindertheater

Ein bekanntes Märchen neu inszeniert – mit Puppenspiel, Liedern und Mitspielaktionen für Kinder ab 3 Jahren.



Peter verbringt seine Ferien beim Großvater. Bald wird es langweilig, nur im Garten zu spielen. „Draußen lauert der Wolf“, warnt der Großvater. Aber Kinder wie Peter haben keine Angst vor dem Wolf. Außerdem hat er auch Freunde, den Vogel, Katze und die Ente, die ihm helfen werden, den Wolf zu fangen.



Eine moderne Annäherung für Kinder an das Thema „Wölfe in unserer Umwelt“, angelehnt an aktuelle Empfehlungen des Naturschutzbundes (NABU) für Kindergärten.



Dauer ca. 45 Min.

Es spielt Julia Krüger.

Eintritt: 4 € (Kita-Kinder), Kita-Erzieher frei, privat: 7 €