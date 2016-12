Berlin: Stefan-Heym-Bibliothek |

Adlershof. Ein Gedenken zum 15. Todestag des Humanisten, kritischen Intellektuellen und Schriftstellers Stefan Heym gibt es am 16. Dezember ab 11 Uhr in der Stefan-Heym-Bibliothek im Kulturzentrum Alte Schule, Dörpfeldstraße 56. Zu hören sind Ausschnitte aus seiner letzten Rede auf einer internationalen Heinrich-Heine-Konferenz in Jerusalem wenige Tage vor seinem Tod in Israel. sim