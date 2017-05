Von Halliwood nach Hollywood

Lesung mit Franziska Troegner



Franziska Troegner ist eine der vielseitigsten deutschen Schauspielerinnen. Die Berlinerin steht seit mehr als 40 Jahren auf der Bühne und wirkte in über 100 TV- ("Hallervorden’s Spottlight", "Der Landarzt", "Tatort") und Kinoproduktionen mit. 2004 rief sogar die Traumfabrik Hollywood! Unter der Regie von Tim Burton spielte sie an der Seite von Johnny Depp.



Anhand ihrer im Verlag Das Neue Berlin erschienen autobiografischen Geschichten "Fürs Schubfach zu dick" – Aus einem Schauspielerleben. Vom Berliner Ensemble nach Hollywood und zurück erzählt sie über ihre Erfahrungen im nationalen und internationalen Bühnen- und Filmgeschehen. Und was sie nicht erzählt, können Sie auch erfragen.



Das Theater öffnet um 17:00 Uhr

Eintritt: 16 €