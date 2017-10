Benefizlauf der Schüler

Berlin: Anna-Seghers-Schule |

Adlershof. Unter dem Motto “Gemeinsam läufts” veranstaltet der Förderverein der Anna-Seghers-Schule, Radickestraße 43, am 13. Oktober von 8.30 Uhr bis 14 Uhr seinen siebten Benefizlauf. Mit der Aktion unterstützen die Läufer die Kindernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg in Wandlitz, das durch Sturm stark in Mitleidenschaft gezogene Tierheim Berlin und die Albert-Schweitzer-Stiftung, die sich langfristig dafür einsetzt, die Massentierhaltung abzuschaffen. Zudem soll die Projektarbeit an der Anna-Seghers-Schule gefördert werden. Nähere Infos unter: www.anna-seghers-os.d. Adlershofer sind aufgerufen, das Anliegen des Benefizlaufes zu unterstützen. Die Schüler freuen sich über jeden Sponsor. Informationen beim „Verein der Freunde der Anna-Seghers-Oberschule“, 677 47 66. sim