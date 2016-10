Packparty für "Weihnachten im Schuhkarton"

Nach drei erfolgreichen Jahren findet in diesem Jahr die vierte Auflage unserer "Weihnachten im Schuhkarton"-Packparty statt. Die stolze Zahl von 111 Päckchen aus dem letzten Jahr will getoppt werden. Am 13.11. werden mit allen, die ein Herz für Kinder haben, möglichst viele Schuhkartons mit neuen Geschenken gefüllt. Zuvor wird in einem multimedialen Gottesdienst über die Auswirkungen der Aktion berichtet.

3 Möglichkeiten, wie Sie die Packparty unterstützen können:1) Schauen Sie sich die Online-Wunschliste an. Sobald Sie etwas kaufen bzw. kurz davor seid, reservieren Sie die entsprechende Zahl der Gegenstände und bringt sie zur Packparty mit. Die neue Online-Wunschliste finden Sie hier: http://weihnachten-im-schuhkarton.wuenscht-sich-was.de 2) Unterstützen Sie die Packparty mit Ihren selbstgestrickten Socken, Schals, Mützen, Kuscheltieren, etc. Was alles in so einen Schuhkarton eingepackt werden kann, lesen Sie hier. 3) Sie überweisen Geld für die Packparty auf das Konto von Geschenke der Hoffnung e. V. (Pax-Bank eG – IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322 11), Verwendungszweck: Zupackmaterial für SaSt GdH, ID 646185 + Eure Adressdaten für die Spendenbescheinigung)Wir freuen uns auch über Sachspenden von Firmen, Vereinen, etc.Für Rückfragen: Julia und Tobias-B. Ottmar (Tel.: 030-88 76 50 86, wis-berlin@gmx.de)