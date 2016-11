ABC-Moral nicht belohnt

Adlershof. Bitter! In letzter Sekunde hat der ABC sein Landesligaspiel beim TSV Mariendorf 97 mit 2:3 verloren. Zuvor hatten Jegust und Eichmann einen 0:2-Rückstand wett gemacht. Am Wochenende ist der ABC spielfrei. Das nächste Spiel steht erst am 11. Dezember beim SC Gatow an.

Gefällt mir

0