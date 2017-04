Bittere Niederlage für den ABC

Adlershof. Der Landesligist hat am vergangenen Sonntag im Auswärtsspiel bei Concordia Britz eine bittere 2:3-Niederlage hinnehmen müssen. Nach Toren von Kayacilar (2.) sowie Kiyak (12.) hatte der ABC bereits mit 0:2 im Hintertreffen gelegen, ehe Eichmann mit zwei Treffern zum 2:2 egalisierte (26., 87.). In der Nachspielzeit aber kassierten die Adlershofer doch noch das niederschmetternde 2:3 durch Kayacilar.



Ihre Wunden lecken können sie schon am Freitag im Auswärtsspiel beim SC Charlottenburg (19 Uhr, Mommsenstadion). AK

Gefällt mir