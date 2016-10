Jetzt anmelden zum 6. Elly-Beinhorn-Lauf

Adlershof. Am 30. Oktober 2016 werden am Rathaus Schönefeld die Läuferinnen und Läufer beim 6. Elly Beinhorn-Lauf auf die zehn Kilometer lange Strecke gehen.

Sie passieren den landschaftlich reizvollen Mauerweg und den Landschaftspark Johannisthal/Adlershof, bevor der Lauf in der Wissenschaftsstadt Adlershof endet. Für Kinder bis acht Jahre findet um 11 Uhr im Zielbereich am Forum Adlershof der Bambini-Lauf statt. Ein Jedermann-Lauf startet gegen 12.30 Uhr und bietet Kindern ab 9 sowie weniger ambitionierten Sportlerinnen und Sportlern die Möglichkeit zur Teilnahme. Am Forum Adlershof finden dann auch die Siegerehrungen statt.Die beste Frau und der beste Mann beim 10-Kilometer-Hauptlauf werden dann die Pokale in Empfang nehmen. Geehrt werden neben allen Altersklassensiegern auch die Gewinner im Bambini- und Jedermann-Lauf. Unter allen Zieleinläufern der 10 Kilometer wird ein wertvoller Chronograph aus der Elly-Beinhorn-Kollektion der Berliner Uhrenmanufaktur ausgelost.Start für den Hauptlauf ist um 11 Uhr in Schönefeld, Hans-Grade-Allee 11. das Mindestalter beträgt 14 Jahre. Informationen und Anmeldung unter www.elly-beinhorn-lauf.de . Die Onlineanmeldung ist bis 27 Oktober möglich.Namensgeberin der Veranstaltung ist die deutsche Fliegerin Elly Beinhorn (1907-2007), die in den 30er-Jahren des vorigen Jahrhunderts zahlreiche Flugrekorde aufstellte.