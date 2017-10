Joker Rietke lässt ABC jubeln

Adlershof. Im Heimspiel am vergangenen Sonnabend gegen den FC Internationale hat die

Mannschaft des Trainerduos Eddy Hobusch und Olaf Naumann mit 2:0 gewonnen, damit den zweiten Sieg in Folge eingefahren und den Anschluss ans untere Tabellen-Mittelfeld hergestellt. Mann des Tages beim Landesligisten war zweifelsohne Joker Rietke, der beim Pausenstand von 0:0 zu Beginn der zweiten Hälfte eingewechselt wurde und für beide Treffer des ABC verantwortlich zeichnete (65., 82.).



Am Sonnabend haben die Adlershofer erneut ein Heimspiel und bekommen dabei weltmeisterlichen Besuch: Der von Thomas Häßler trainierte Club Italia stellt sich um 14 Uhr auf dem Kunstrasenplatz Lohnauer Steig vor.

Gefällt mir