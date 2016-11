Kracun verhindert Debakel

Adlershof. Das Team von Trainer René Kanow ist in der Landesliga unter die Räder geraten. Beim 1. FC Neukölln verloren die Adlershofer am vorigen Sonntag mit 0:5. Beim ABC spielte einzig und allein Torwart Kracun ordentlich und verhinderte eine noch höhere Niederlage. Das nächste Spiel steht am Sonnabend an.



Dann empfängt der ABC die Sportfreunde Johannisthal am Lohnauer Steig. Anpfiff ist um 14 Uhr.

