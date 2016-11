Raß-Tor zu wenig

Adlershof. Die Adlershofer verloren am vorigen Sonnabend gegen den SCC mit 1:3 und verpassten damit die Chance, den Sprung ins gesicherte Tabellenmittelfeld der Landesliga zu schaffen. ABC-Schütze war Daniel Raß. Am Sonntag tritt Adlershof beim 1. FC Neukölln an. Spielbeginn auf dem Hertzbergplatz ist 14 Uhr.

