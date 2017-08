Unentschieden zum Auftakt

Adlershof. Die Mannschaft des Trainerduos Eddy Hobusch und Olaf Naumann hat sich am vergangenen Sonntag im ersten Spiel der neuen Landesliga-Saison vom TSV Mariendorf 1:1 (0:0)-unentschieden getrennt. Nach torloser erster Hälfte brachte Riedtke die Adlershofer in der 65. Minute 1:0 in Führung. Dass es am Ende nicht für einen Sieg reichte, lag an Mariendorfs Torjäger Dort, der in der 84. Minute zum 1:1 ausglich.



Im nächsten Spiel empfängt der ABC am Sonnabend die Zweitvertretung von Eintracht Mahlsdorf (14 Uhr, Lohnauer Steig).

Gefällt mir