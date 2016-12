Wiedergutmachung misslingt

Adlershof. Der ABC hat es nicht geschafft, sich für die 0:6-Pleite in der Vorwoche beim SC Gatow zu rehabilitieren. Stattdessen kassierten die abstiegsbedrohten Adlershofer am vorigen Sonnabend zum Abschluss der Landesliga-Hinrunde eine 2:4-Heimniederlage gegen Hilalspor. Tore von Malies und Mlynikowski reichten nicht, um Zählbares am Lohnauer Steig zu behalten.



Nach der gut zweimonatigen Winterpause startet der ABC am 26. Februar mit einem Auswärtsspiel beim Berliner SC II in die Rückrunde.

Gefällt mir

0