Im Winter Fahrradfahren - Die wichtigsten Tipps

Licht, Reifen und Bremsen: So machen Sie Ihr Fahrrad winterfest

Die richtige Kleidung für die Winterfahrt

Hat es über mehrere Tage geschneit oder gefroren, sind die meisten Radwege oft unpassierbar, auch wenn diese vermeintlich geräumt wurden. Um auf solchen Wegen dennoch mit dem Fahrrad sicher voran zu kommen, helfen dicke Reifen und ein niedriger Gang. Besonders gut eignen sich 29er Spikereifen. Ebenfalls sollte der Lenker und Sattel so weit wie möglich nach unten verstellt werden. Dadurch ändert sich die Fahrtechnik automatisch und der Radfahrer kommt sicherer über den rutschigen Boden. Beim Bremsen ist stets höchste Vorsicht geboten. Es muss immer langsam und leicht abgebremst werden um nicht mit dem Fahrrad ins Rutschen zu kommen.Vor Fahrtantritt müssen unbedingt ein paar Dinge beachtet werden, damit man mit dem Rad im Straßenverkehr auch sicher unterwegs ist.1. BeleuchtungDynamos mit Standlicht eignen sich besonders gut im Winter. Bei Schneetreiben oder an dunklen Tagen können andere Verkehrsteilnehmer den Radfahrer auch dann erkennen, wenn er nicht fährt. Es muss unbedingt sichergestellt werden, das die Beleuchtung komplett funktionsfähig ist. Nur mit der richtigen Beleuchtung und der passenden Kleidung kann der Fahrradfahrer nicht übersehen werden.2. Die BremsenAuch die Bremsen müssen zu 100% funktionieren. Sollten die Gummis zu stark abgenutzt sein, sollten diese Notfalls ausgetauscht werden.3. Die ReifenWer nicht unbedingt neue Spikereifen für sein Fahrrad kaufen möchte, sollte die Luft der bisherigen Reifen so stark reduzieren, das nur noch ein Minimaldruck vorhanden ist.4. Die KetteAuch die Kette braucht in regelmäßigem Abstand Pflege. Sie sollte regelmäßig gereinigt, und mit synthetischem Kettenöl behandelt werden. Vorsicht: Das Öl darf nicht auf die Reifen gelangen.Bei der Auswahl der Kleidung kommt es darauf an, das es sich um möglichst helle Farben handelt um besser erkannt zu werden. Modische Gesichtspunkte sollten eher außen vor gelassen werden. Um den Sichtradius nicht zu beeinträchtigen, sollte auf die Kapuze der Jacke verzichtet werden, Stattdessen sind Ohrenschützer oder Mützen empfehlenswert. Mit zusätzlichen reflektierbaren Bändern an den Oberarmen und Beinen wird die Sichtbarkeit zusätzlich deutlich erhöht.Abschließend sollte noch erwähnt werden, das Radfahrer nicht den Fahrradweg benutzen müssen, wenn dieser nicht ausreichend geräumt wurde. Rechtlich darf dann die Fahrbahn genutzt werden.