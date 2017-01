Ausstellung im Mies van der Rohe Haus: Die Kunst in der Natur

Alt-Hohenschönhausen.

Mit der Ausstellung "SAAT SEED" setzt das Mies van der Rohe Haus in der Oberseestraße 60 den Schlusspunkt der Ausstellungsserie zum Thema "Von der Natur der Kunst/ Die Kunst in der Natur". Ab dem 22. Januar zeigt Heidi Specker ihre Kunst: Sie setzte sich bildlich mit den Pflanzen im Garten des Rohe-Hauses auseinander und stellt in ihrem Werk Bezüge zu Motiven aus den 1920er- und 1930er-Jahren her. Die Schau eröffnet um 14 Uhr. Eintritt frei. Weitere Informationen gibt es unter97 00 06 18 und im Internet auf www.miesvanderrohehaus.de