Bring Sonne in den Kiez - Sommerfest im Interkulturellen Garten

Berlin: Berlin |

Unter dem Motto "Bring Sonne in den Kiez" findet am 01.07.2017 von 15-20 Uhr das Kiez-Sommerfest im Interkulturellen Garten in der Liebenwalder Str.12.18 statt. Bei einem bunten Programm von Kinder-Theaterstücken, Tanzunterhaltung, einer Berliner Singer-Songwriter Band und verschiedenen Mitmachaktionen, wie beispielsweise: Samenkugeln gestalten, Upcycling-Ideen umsetzen und Torwand schießen wird einiges geboten. Bei kulinarischen Leckereien aus aller Welt können Nachbarn, Freunde und Bekannte mit uns den Sommer begrüßen. Auf unserem Fest kommen nur vegetarische Speisen zum Einsatz und wir verwenden Mehrweggeschirr, damit möchten wir einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Ihren Besuch!