Der perfekte Moment ist jetzt...

wenn du frei bist im Kopf im Hier und Jetzt!Das Wochenende war sonnenreich und ganz Berlin war unterwegs in der Natur. Es grünt und blüht – es duftet und kribbelt, die Frühlingsgefühle kommen auf! Hier und da sieht man küssende Liebespaare, Vögel zwitschern, Menschen lächeln sich zu...Aber was ist perfekt? Für den einen ist es perfekt jetzt draußen im Biergarten ein Glas Hefeweizen zu genießen. Für den Anderen ist es perfekt im Eiscafé mit dem Kind ein Eis mit Erdbeeren zu schlemmen. Für den Nächsten ist die Wanderung durch die Natur, an einem Teich angeln gehen oder ein Fußballspiel erleben, perfekt...Hinaus ins Grüne – auf den Fußballplatz, zur Pfaueninsel oder nach Babelsberg zum Naturspektakel.Egal wohin - der Mensch sucht Ruhe und Entspannung – Harmonie und Ausgleich zu dem Alltagstrott, der hektischen Stadt.In Babelsberg bei Potsdam kann man entspannen – am Wasser, am Tiefen See, an der Havel oder an den vielen historischen Stätten! Dem neurenovierten Schloss, dem Flatowturm, dem Gerichtsgebäude, dem toll angelegten Park, der von dem berühmten Fürsten Hermann von Pückler-Muskau „zauberhaft“ gestaltet wurde. Ihn kann man hier tatsächlich noch life erleben...im Originalkostüm führt ein charmanter Mann, der den Geist Pücklers verkörpert - durch den Schlossgarten. Wir haben eine "Märchenfee" gefunden, die nicht nur für die Kids ein Highlight war! Es gibt zu jeder Saison etwas zu sehen und zu erleben.."Das Glück eines Sommertages" lautet einer von vielen Vorträgen...Hier hört das Denken auf – hier kann man das Grün genießen und Luft einatmen! Hier ist der perfekte Moment für viele...Aber auch nah dem Wannsee kann man das Glück oder den perfekten Moment erleben. Auf zur Pfaueninsel mit der Fähre über das Wasser und man ist mitten in einer grünen Oase. Das Rufen der Pfauen – die romantischen Wege am Wasser entlang und die liebevoll angelegten Rosengärten sind einfach unsagbar schön.Wenn dann der weiße Pfau sein Rad aufschlägt – kann das Herz schon mal klopfen – für den perfekten Augenblick! Also hinaus – egal ob nur in den Biergarten oder in das grüne Umland und das Leben genießen!