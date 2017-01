Berlin: Galerie 100 |

Alt-Hohenschönhausen. Aus der Liebe zu ihren Eltern schrieb einst die berühmte Astrid Lindgren (1907-2002) deren Geschichte auf. Am 26. Januar bringen Elisabeth Richter-Kubbutat und Susanne Stock die Erzählung "Das entschwundene Land" von Lindgren in einer musikalischen Lesung in der Galerie 100, Konrad-Wolf-Straße 99, zu Gehör. Begleitet wird das gesprochene Wort vom Akkordeonspiel. Los geht es um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet vier, ermäßigt drei Euro. KW