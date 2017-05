Mehr als Luthers Frau

Berlin: Galerie 100 |

Alt-Hohenschönhausen. Katharina von Bora war nicht nur Martin Luthers Frau, sondern sie schlug auch einen eigenen Lebensweg ein. Ihren Leben von der mittellosen Nonne bis zur einflussreichen Frau wird im literarisch-musikalischen Abend am 31. Mai um 19.30 Uhr in der Galerie 100 in der Konrad-Wolf-Straße 100 nachgezeichnet. Die Schauspielerin Angelika Perdelwitz wird gemeinsam mit Julia Maria Repke und Bert Mario Temme im Spiel und im Lied Katharina von Bora porträtieren. Der Eintritt kostet 4 Euro, ermäßigt 3 Euro. Weitere Informationen gibt es unter 971 11 03. KW