Proben fürs Adventssingen

Alt-Hohenschönhausen.

Der neu gegründete OrankeChor übt fürs kommende Adventssingen und lädt sangesfreudige Nachbarn zum Einstimmen ein. Nächste Probetermine: 19. November und 3. Dezember, jeweils um 18 Uhr in der Gertrudstraße 5. Auf dem Programm stehen klassische und moderne Weihnachtslieder: Von „Stille Nacht“ über „Do They know it’s Christmas“ bis hin zu „Little Drummer Boy“. Der öffentliche Auftritt ist für Sonntag, 10. Dezember, um 17 Uhr in den Orankesee-Terrassen geplant. Kontakt und Infos per E-Mail an: nikolajohn71yahoo.de