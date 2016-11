auf Weihnachten, auf ein Fest der Liebe, auf Pfefferkuchen, Weihnachtsbäckerei, Kerzenlicht, Weihnachtsessen, Überraschungen, kleine Geschenke, liebe Worte, aufregende Gedanken, Träume und Wünsche.Ich gebe zu in diesen grauen Herbsttagen kommt das noch nicht so richtig auf...aber es dauert nicht mehr lange....Schon jetzt machen sich viele Menschen Gedanken um Firmenfeiern, Weihnachtsdekoration, Weihnachtsbäckerei, Weihnachtsmärkte, Gänsebraten, Wichtelgeschichten und Geschenkideen.Ich finde es spannend ein Geschenk zu suchen, das nicht nur mich begeistert, sondern auch eine meiner liebsten Familienmitglieder oder Freunde. Etwas Besonderes – Individuelles – Einzig Artiges…Ich weiß noch nicht was es sein wird...aber ich werde es finden...Ich freue mich auf die vielen Weihnachtsmärkte in Berlin, auf die tolle Lichterwelt im Sony Center, in der Friedrichstraße oder auf dem Ku'damm.Vor kurzem erhielt ich eine Einladung zum Wichteln, zur Firmenfeier und zum Weihnachtscafé – wie schön! Gemütlich beisammensitzen – bei Kerzenlicht in funkelnde Augen schauen und Gebäck und Schokolade in der Form genießen, wie es das dass ganze Jahr nicht gibt. Und die Spannung steigt!Schafft man alles noch bis zum Jahresende, die Jahresziele, die persönlichen Ziele, die Herzensziele?auf ein Resümee – auf ein neues Jahr – auf neues Glück – auf neue Menschen, neue Geschichten, neue Veränderungen, neue Erfahrungen, neue Abenteuer.Wie schön ist diese Zeit – des Verweilens am Kamin, in der gemütlichen Wohnung...Wie schön sind die Gedanken an die bevorstehende Zeit!