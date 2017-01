Neues Jahr neues Glück

Es war ein Jahr derDie Welt hat sich verändert, Deutschland hat sich verändert –Dabeidie meisten Menschen Veränderungen, denn sie sind aufregend, neu und meistens stressig. Dennoch bringen Sie uns immerweil wir Neues gelernt haben und alte Fehler nicht mehr machen, uns weiterentwickeln und etwas tun!Kann ich dieses Jahr mehr Sport treiben und mich gesund ernähren?Kann ich mein Gehalt steigern,Kann ich meinen Job besser machen,Kann ich neue Freunde gewinnen,Kann ich andere Menschen begeistern,Kann ich was für den Frieden in der Welt tun,Kann ich Jemanden helfen,Kann ich anderen verzeihen,Kann ich Zeit für mich gewinnen,Kann ich was verändern,Kann ich einen tollen Urlaub haben,Kann ich endlich ein neues Hobby beginnen,Kann ich Dinge tun, die ich schon immer tun wollte....usw.Ziele über Ziele, jedes Jahr aufs Neue. Wie können wir sie erreichen?Liebe ist derfür alles, die stärkste– mit ihr erreichen wir alles!Seien Sie lieb zu Ihrem Körper, zu Ihrem Geist, zu Ihrem Chef, zu Ihrem Kollegen, zu Ihren Freunden, Ihrer Familie, zu Fremden. Sie werden merken wie harmonisch das Leben ist und wie einfach sich Probleme lösen!Geben SieundSie und lächeln Sie und schon geht es auch Ihnen gut!