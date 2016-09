Ein zusätzlicher Müllbehälter am Malchower Weg aufgestellt

Berlin: Müllbehälter |

Hohenschönhausen.

Die CDU will mehr Müllbehälter am Malchower Weg. Die Fraktion hat deshalb in einem Antrag in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) gefordert, dass der Bezirk zusätzliche Müllbehälter in dem Gebiet südlich des Malchower Wegs, beispielsweise an der Tamseler Straße, aufstellt. Einwohner beklagten sich, dass Hundetüten auf deren Grundstücken entsorgt und in Hecken geworfen würden, so die CDU-Fraktion. „Dreck muss in die Tonne oder besser – Müll gehört in den Eimer“, betont Gregor Hoffmann, Vorsitzender der CDU-Fraktion. Das Bezirksamt hat nun auf die CDU-Initiative reagiert und berichtet, dass ein zusätzlicher Müllbehälter von der Berliner Stadtreinigung (BSR) aufgestellt worden sei.