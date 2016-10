Im Vitanas Senioren Centrum testen die Bewohner vegane Menüs

Alt-Hohenschönhausen.

Was macht eine vegane Ernährung aus? Wie die vegane Lebensweise auch das Leben von Senioren bereichern kann, das testet vom 1. bis 3. November das Vitanas Senioren Centrum Am Obersee, Degnerstraße 11. Im Rahmen einer Zusammenarbeit mit der Albert Schweitzer Stiftung bekommen die Bewohner vielfältige vegane Mittagsgerichte serviert: darunter ist etwa vegane Bratwurst oder Pasta mit Gemüseragout. Flyer und Poster sollen die Senioren und ihre Angehörigen informieren, was vegane Ernährung ist. Weitere Infos gibt es unter www.vitanas.de