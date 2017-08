Mit Demenz umgehen: Themenabend im Senioren Centrum

Alt-Hohenschönhausen. Einen Themenabend zur Demenzkrankheit veranstaltet am Donnerstag, 10. August, um 19 Uhr das Vitanas Senioren Centrum Am Obersee. Es gibt eine Filmvorführung mit anschließendem Gespräch.

„Apfelsinen in Omas Kleiderschrank“ heißt ein Film, der am Beispiel des 16-jährigen Daniel und seiner 69-jährigen, an Demenz erkrankten, Großmutter Anna Einblicke ins Zusammenleben mit einer Demenzkranken gibt. Er beschreibt den Tagesablauf einer fünfköpfigen Familie und ihren Umgang mit der erkrankten Oma, der Krankheit selbst und ihren Folgen. Daniel erzählt, wie sich die Demenz auswirkt, was sich für ihn und die Familienmitglieder verändert hat, welche Schwierigkeiten auftauchen und wie sie gemeinsam lernen, damit umzugehen.Nach dem Film lädt die Leiterin des Fachbereichs Demenzielle Erkrankungen der Vitanas Gruppe, Dr. Claudia Zemlin, zum Gespräch und Austausch rund ums Thema Demenz und den Umgang mit demenziell Erkrankten ein. Interessierte sind zum Themenabend im Senioren Centrum am Obersee, Degnerstraße 11, herzlich willkommen.

Weitere Informationen gibt es unter 98 31 60.