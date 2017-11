Spaziergang mit Michael Grunst

Alt-Hohenschönhausen.

Zum nächsten Kiezspaziergang lädt Bürgermeister Michael Grunst (Die Linke) am Sonnabend, 18. November, ein. Diesmal steht ein Rundgang durch das nördliche Alt-Hohenschönhausen an. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Ecke Wartenberger- und Joseph-Höhn-Straße. Der Kiezbeirat Lebensnetz hatte den Bürgermeister Anfang des Jahres auf die Verkehrssituation im Kiez aufmerksam gemacht. Weitere Themen sind die bauliche Entwicklung und soziale Einrichtungen rund um die Wartenberger Straße. Am Ende stehen ein Besuch der Jugendfreizeiteinrichtung „Funkloch“ am Malchower Weg und die traditionelle Gesprächsrunde auf dem Programm, in der Michael Grunst Fragen der Teilnehmer beantwortet.