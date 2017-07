Jeder kann hier mitmachen

Berlin: Strandbad Orankesee |

Prenzlauer Berg.

Der Sportverein Pfefferwerk veranstaltet am 16. September im Freibad Orankesee seinen diesjährigen Oranke-Open-Triathlon. Für diesen kann man sich ab sofort anmelden. Der Triathlon ist für alle geeignet – vom Kind, Schüler, Erwachsenen bis zu den Großeltern. Es sind alle willkommen, die immer schon mal einen Triathlon bewältigen wollten, sich bisher aber nicht trauten. Beim Triathlon stehen die Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen auf dem Programm. Die Sportveranstaltung beginnt um 11 Uhr im Freibad in der Gertrudstraße 7. Willkommen sind ausdrücklich auch Menschen mit Handicap. Absolviert werden kann der Triathlon sowohl einzeln als auch in der Gruppe oder ganz in Familie. Neben dem Triathlon gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit Musik, Sport und Spiel. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.pfeffersport.de/projekte/oranke-open