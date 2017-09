Olympiasieger auf dem Podium

Berlin: Tennisclub Schwarz-Gold |

Alt-Hohenschönhausen. Zum 3. Talk im Club mit dem Motto „Sport trifft Politik“ lädt am Donnerstag, 14. September, um 18 Uhr der Tennisclub Schwarz-Gold Berlin auf seine Anlage in der Roedernstraße 16-18 ein. Thema des Abends: „Vereinssport und Top-Sportevents in Berlin – Leichtathletik-EM 2018 in Berlin“. Die Moderation übernimmt Christian Schenk, Zehnkampf-Olympiasieger von 1988 in Seoul. Seine Fragen beantworten der CDU-Bundestagsabgeordnete Martin Pätzold, die zweimalige Weitsprung-Olympiasiegerin von 1992 und 2000, Heike Drechsler, und Box-Weltmeister Arthur Abraham. Außerdem auf dem Podium sind der ehemalige Stattssekretär Richard Meng und Frank Kowalski, Geschäftsführer des Leichtathletik-EM-Organisationskomitees 2018. Kowalski war unter anderem als Nachwuchs-Bundestrainer des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV) für 400 Meter-Läufer tätig. Der TC Schwarz-Gold freut sich auf viele Besucher und eine angeregte Diskussion über das sportliches Großereignis in Berlin im kommenden Jahr. Der Eintritt ist frei. bm