Zwei Heimsiege für den BFC

Alt-Hohenschönhausen.Regionalligist BFC Dynamo hat durch zwei Heimsiege in der vergangenen Woche wieder einige Plätze in der Tabelle gutgemacht. Am Mittwoch kam die Elf von Trainer Rene Rydlewicz im Berliner Derby gegen den FC Viktoria 89 zu einem 1:0 (1:0)-Erfolg. Den entscheidenden Treffer erzielte Mittelfeldspieler Rockenbach schon nach zwölf Minuten per Foulelfmeter.



Vier Tage später besiegte der BFC den SV Babelsberg 03 mit 2:1 (0:0). Vor immerhin noch gut 1000 Zuschauern gingen die Filmstädter durch Shala (53.) in Führung, der eine Flanke von Cepni einköpfte. Der BFC brauchte einige Zeit, um zu Torchancen zu kommen. Rockenbach (79.) traf zum Ausgleich und der eingewechselte Srbeny

(85.) erzielte sogar noch den Siegtreffer mit einem schulmäßigen Kopfball nach einer Flanke von Bache.

