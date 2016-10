Beitrag von Monika Herzog

Beitrag von Monika Herzog

Post an die Redaktion



Liebe Redaktion,



seit Jahresfrist haben wir vier Briefsendungen mit erweitertem Inhalt (Familienfotos und Veranstaltungskarten) nicht erhalten. Analoge Sendungen gleichen Inhalts zu Empfängern in anderen Stadtbezirken waren jedoch angekommen. Demzufolge scheint das Problem in Alt-Hohenschönhausen zu liegen.



Ein Nachforschungsauftrag bei der Postzentrale in Bonn blieb ohne Ergebnis. Ein Mitarbeiter von dort vermutete, dass die Sendungen unterschlagen werden in der Annahme, dass sie Geldscheine enthalten, oder sind ehemalige Stasi-Mitarbeiter jetzt bei der Post rückfällig geworden?

