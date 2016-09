Gibt es in Ihrem Kiez auch eine Neueröffnung? Dann können Sie uns per E-Mail informieren: leser@berliner-woche.de

Berlin: Hörgeräte Berlin |am 28. September eröffnet Hörgeräte Berlin in Alt-Hohenschönhausen und bietet hier alles rund ums gute Hören mit modernster Technik an. Hausbesuche werden auf Wunsch ebenfalls vorgenommen.