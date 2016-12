Kunst des Brauens erleben

Berlin: Schultheiss-Brauerei |

Alt-Hohenschönhausen. Der Verein "Kulturring in Berlin" lädt am 11. Januar von 17.30 bis 21.30 Uhr zu einer kulturellen Tour durch die "Berliner Kindl Schultheiß-Brauerei" in der Indira-Ghandi-Straße 66 ein. Die Teilnehmer werden von einem Bierbrauer in die Geheimnisse des Bierbrauens eingeweiht, die einzelnen Stationen des Brauens werden besichtigt. Es gibt auch die Möglichkeit der Bierverkostung in Verbindung mit dem Verzehr von Eisbein oder Schnitzel in der brauereieigenen Gaststätte. Die Führung kostet inklusive Essen und Getränke 23,50 Euro. Die Teilnehmer müssen älter als 16 Jahre alt sein. Weitere Informationen gibt es unter 553 22 76 oder bei Dr. Werner Baumgart unter 0163/852 40 54. KW