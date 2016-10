Niedrigzinsen nur für Kenner – so wird die Baufinanzierung günstiger!

Der baldige BREXIT wird von vielen Experten auch für Europa als wirtschaftlich sehr nachteilig dargestellt. Was in vielen Bereichen vor allem mittel- und langfristig auch stimmen mag, ist für Häuslebauer im Moment nicht aktuell. Die Entscheidung der Briten hat indirekt für niedrigere Bauzinsen und damit einen neuen historischen Tiefststand der Zinssätze gesorgt. Doch Interessenten sollten genau hinschauen – in Bezug auf Baufinanzierungen kann jede falsche Entscheidung teuer werden.

Warum sind die Zinsen für Baugeld weiter gesunken?

Wie lässt sich das niedrige Zinsniveau am besten nutzen?

Wie sieht es bei einer Anschlussfinanzierung aus?

Fazit

Die Zinssätze für Immobilienkredite sind aktuell so günstig wie nie. Doch auch wenn das Marktumfeld aktuell ein gutes Argument für den Erwerb einer Immobilie darstellt, sollten Interessenten das Vorhaben genau planen. Mit einigen Tricks lässt sich die Baufinanzierung letztlich noch deutlich günstiger gestalten.Ein Blick auf die Entwicklung der Bauzinsen in den letzten Jahren zeigt sehr deutlich, dass die Zinsen bis auf kleinere Ausnahmen stets nur gesunken sind. Nach einer Statistik der Bundesbank lagen die durchschnittlichen Zinssätze für Baukredite auf folgendem Niveau:Siehe Tabelle 1Die BREXIT-Entscheidung hat offenbar dafür gesorgt, dass sich noch mehr Anleger in die sicheren deutschen Staatsanleihen flüchten und deren Zinsen sinken. Dies wiederum hat einen direkten Einfluss auf die Bauzinsen, die somit ebenfalls weiter absinken. Doch warum ist das eigentlich so? Der folgende Ablauf zeichnet sich dadurch verantwortlich:1. Banken finanzieren ihre Baukredite durch Pfandbriefe (Anleihen), die sie an Anleger ausgeben.2. Die Zinssätze der Pfandbriefe an den Empfehlungen der Deutschen Girozentrale.3. Die Deutsche Girozentrale orientiert sich dabei an den Zinssätzen 10jähriger deutscher Staatsanleihen.4. Aus den Zinsen der Pfandbriefe und eventuellen Risikozuschlägen für Kunden entwickeln die Banken ihre Bauzinsen.Somit lässt sich also festhalten, dass sinkende Zinsen bei deutschen Staatsanleihen oft auch relativ direkt sinkende Bauzinsen nach sich ziehen.Natürlich stellt sich die Frage, wie ein Kreditnehmer im Einzelfall möglichst gut von dem niedrigen Zinsniveau profitieren kann. Schließlich können die individuellen Zinssätze mitunter deutlich höher ausfallen. Darüber hinaus sind zudem die Gesamtkosten eines Baudarlehens noch wichtiger als der reine Zinssatz. Aus diesem Grund sollten folgende Überlegungen immer eine Rolle spielen:- Zinsbindung: Eine Baufinanzierung wird im Normalfall immer in mehreren Schritten finanziert. Nach Ablauf der Zinsbindung suchen Interessenten eine Anschlussfinanzierung, die zu den dann gültigen Zinskonditionen abgeschlossen wird. Da es jedoch unwahrscheinlich ist, dass das Zinsniveau noch attraktiver werden könnte, sollten sich Kreditnehmer heute für eine lange Zinsbindung von mindestens 15 Jahren entscheiden. Auf diese Weise wird das aktuelle Zinsniveau trotz minimalem Zinsaufschlag lange konserviert und der Baukredit ist entsprechend günstig.- Möglichst hohe Tilgung: Die Zinsersparnisse bei niedrigen Bauzinsen sollten Interessenten nicht für eine sehr niedrige Rückzahlungsrate nutzen. Viel besser wäre es, die Einsparungen in Form deutlich erhöhter Tilgung zu investieren. Dies sorgt für ein riesiges Sparpotenzial:Siehe Tabelle 2Während Darlehen A nur 500 Euro monatlich an Rückzahlung erfordert, liegen die Zinskosten nach 15 Jahren um über 5.000 Euro höher. Darüber hinaus ist die Restschuld zum Ende der Zinsbindung (15 Jahre) zudem mehr als doppelt so hoch. Dies erhöht natürlich auch die Kosten der Anschlussfinanzierung enorm. Bei der Festlegung der anfänglichen Tilgung müssen Kreditnehmer aber natürlich trotzdem im Blick behalten, welcher Betrag für sie letztlich finanziell tragbar ist. Es nützt nämlich nichts, später die Rate nicht mehr aufbringen zu können.Natürlich lässt sich das niedrige Zinsniveau aktuell auch für eine Anschlussfinanzierung nutzen. Wenn die Zinsbindung der eigenen Baufinanzierung bald ausläuft, wird das folgende Darlehen zu den aktuellen Zinskonditionen abgeschlossen. Dabei stehen zwei Optionen zur Verfügung:1. Prolongation (Verlängerung bei der aktuellen Bank)Im Normalfall kommt die bisherige Bank immer mit einem Angebot zur Prolongation auf den Kreditnehmer zu. Dieses kann gerade bei einer sehr geringen Restschuld interessant sein. Trotzdem sollten vorher auch immer Angebote für eine Anschlussfinanzierung bei anderen Banken eingeholt werden. Auf diesem Weg lässt sich das Prolongations-Angebot der bisherigen Bank besser einordnen und es besteht zudem die Möglichkeit, günstigere Zinssätze anderer Banken als Argument für eine Preisverhandlung zu nutzen.2. Anschlussfinanzierung bei einer anderen BankBei einer Anschlussfinanzierung über eine andere Bank sollten Kreditnehmer möglichst frühzeitig anfangen, die Konditionen der Anbieter zu vergleichen. Auf diese Weise lassen sich mitunter große Einsparungen erzielen. Die neue Bank übernimmt mitunter sogar die Kosten für die Umschreibung der Grundschuld.Wenn die Zinsbindung beim eigenen Baudarlehen erst in einigen Jahren ausläuft, haben Kreditnehmer trotzdem die Chance, das aktuelle Zinsniveau zu nutzen. Die Lösung heißt hierbei Forward-Darlehen. Diese Darlehensform bietet gegen einen kleinen Zinsaufschlag die Möglichkeit, die jetzigen Zinssätze bis zu 5 Jahre im Voraus zu sichern. Kreditnehmer schließen jetzt das Darlehen ab und nehmen es beispielsweise erst in 3-5 Jahren in Anspruch. Natürlich passen auch die Anbieter von Forward-Darlehen regelmäßig ihre Konditionen an die Marktlage an. In 5 Schritten lässt sich jedoch prüfen , ob ein Forward-Darlehen in der individuellen Situation eine gute Lösung darstellt.Die Rahmenbedingungen für eine Immobilienfinanzierung waren selten so gut wie heute. Das Zinsniveau befindet sich auf einem historisch niedrigen Niveau, so dass sich attraktive Kredite in Anspruch nehmen lassen. Wer dabei auf eine lange Zinsbindung und eine möglichst hohe Tilgung achtet, kann letztlich viel Geld sparen. Darüber hinaus lassen sich für Anschlussfinanzierungen auch Forward-Darlehen in Anspruch nehmen, mit denen das aktuelle Zinsniveau auch in der Zukunft noch erreichbar ist.