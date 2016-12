Erster Teil der Sanierung des Treptower Parks weitgehend abgeschlossen

Berlin: Treptower Park |

Alt-Treptow. Die Spreeseite des Treptower Parks wurde in den zurückliegenden Monaten erneuert. 2017 sind Wege nördlich des Ehrenmals an der Reihe. Außerdem bekommt der Park ein Wegeleitsystem.

Teich ist später dran

Bereits seit 2015 hat der Bezirk Teile des Gartendenkmals Treptower Park saniert. „Die Baumaßnahmen des Projekts Garten- und Landschaftsbau sind nun weitgehend abgeschlossen“, teilt das Bezirksamt mit.Konkret bedeutet das: 51 800 Quadratmeter Wege wurden in Ordnung gebracht, 145 Bäume, 10 500 Quadratmeter Gehölze und 3500 Quadratmeter Stauden gepflanzt. Außerdem kamen 170 000 Zwiebelpflanzen in die Erde. Zur Freude der Erholungssuchenden sind 110 Bänke aufgestellt worden.Sämtliche Hauptwege befinden sich jetzt in einem Top-Zustand. Der Spreeuferweg erhielt einen Asphaltbelag, die anderen Querungen eine wasserdurchlässige Tennenschicht. Neugeordnet und verändert wurden die beiden großen Stellflächen am Rosengarten und bei Zenner.Auch die Wasserbecken im Sommerblumengarten erhielten eine Rundum-Kur: Die Behälter sind repariert worden, das Bewässerungssystem auf den modernsten Stand der Technik gebracht. Nach Auskunft des Bezirksamts beginnen jetzt die Planungen für weitere Sanierungsmaßnahmen. Auf der Agenda stehen Wege nördlich des Ehrenmals zwischen Eingang Ehrenmal und Sternwarte. Im Frühjahr 2017 sollen diese Leistungen ausgeschrieben werden.Fest steht außerdem: Der Park bekommt ein Wegeleitsystem – mit Übersichtsplänen und Wegweisern zu den wichtigsten Attraktionen. Vorgesehen sind ebenso Hinweisschilder an ausgewählten Bereichen. Der Infopavillon und künftige Kassenplatz der Stern- und Kreis Schifffahrt ist in Kürze fertig und kann zum Saisonstart im Frühjahr bezogen werden.In einem zweiten Bauabschnitt der Großmaßnahme „Touristische Erschließung des Treptower Parks“ ist beispielsweise auch die Sanierung des Karpfenteichs vorgesehen. Dafür bekommt der Bezirk Fördermittel. Beginnen werden diese Arbeiten aber nicht vor 2018. Rund 13 Millionen Euro investierte der Bezirk seit 2015 in den Treptower Park.