Besuch in der Sternwarte: Tag der Asteroiden am 30. Juni

Alt-Treptow. Die Vereinten Nationen haben den 30. Juni offiziell zum Internationalen Tag der Asteroiden erklärt.

Damit sollen Bedrohungen und Chancen, die von diesen kleinen Himmelskörpern ausgehen, ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt werden. Die Archenhold-Sternwarte lädt deshalb um 20 Uhr zu einer Sonderveranstaltung ein. Im Kino des Hauses gibt es den Film „Deep Impact“, in dem junge Forscher versuchen, die Erde vor dem Zusammenstoß mit einem Kometen zu bewahren. Anschließend besteht die Möglichkeit zu Gesprächen mit Astronomen. Für Himmelsbeobachtungen stehen mehrere Fernrohre zur Verfügung. Die Archenhold-Sternwarte befindet sich in Alt-Treptow 1, in der Nähe des Gasthauses „Zenner“. Der Eintritt kostet acht, ermäßigt sechs Euro. Infos unter534 80 83.