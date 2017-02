Berlin: Archenhold-Sternwarte |

Alt-Treptow. Die Archenhold-Sternwarte lädt am 17. Februar um 20 Uhr bei klarem Himmel zu Beobachtungen am 500-Millimeter-Spiegelteleskop ein. Der Eintritt kostet sechs, ermäßigt drei Euro. Informationen unter 534 80 83. Die Sternwarte befindet sich in Alt-Treptow 1, Parkmöglichkeit gibt es unmittelbar am nahen Restaurant „Zenner“. RD