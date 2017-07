Neue Rufnummer der Sternwarte

Berlin: Archenhold-Sternwarte |

Alt-Treptow.

In unserer Programminformation für die Archenhold-Sternwarte haben wir leider eine veraltete Telefonnummer verwendet. Sie ist jetzt unter

536 06 37 19 zu erreichen. Das Himmelskundliche Museum kann mittwochs bis sonntags von n14 bis 16.30 Uhr besucht werden. Die Sonne kann jeden Mittwoch um 15 Uhr im sonnenphysikalischen Kabinett beobachtet werden. Einen astronomischen Spaziergang am Sommerhimmel mit dem 500-Millimeter-Spiegelteleskop können Besucher am 28. Juli ab 23 Uhr unternehmen. Der Eintritt kostet jeweils sechs, ermäßigt drei Euro. Die Sternwarte befindet sich in Alt-Treptow 1, gegenüber vom Gasthaus „Zenner“.