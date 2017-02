Drogendealer festgenommen

Alt-Treptow.

Am 15. Februar konnten Zivilbeamte der Bundespolizei einen bereits polizeibekannten Drogenhändler festnehmen. Sie hatten gegen 9.30 Uhr am S-Bahnhof Treptower Park beobachtet, wie der 25-Jährige Betäubungsmittel verkaufte. Der Dealer und ein Abnehmer, der gerade Heroin kaufte, wurden festgenommen. Bei dem Drogenhändler fanden die Beamten mehrere handelsübliche Portionen Kokain und Heroin. Ein Drogenspürhund fand weitere Betäubungsmittel in einem nahen Erdbunker. Neben den Drogen und dem Verkaufserlös beschlagnahmten die Beamten mehrere Handys.