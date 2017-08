Raub im Treptower Park: Vier Jugendliche festgenommen

Berlin: Rosengarten |

Alt-Treptow. Im Treptower Park ist es am Morgen des 23. August zu einem Raubüberfall gekommen.

Nach den Angaben einer 18-Jährigen und zweier 17-Jähriger hielten sie sich mit Freunden im Park in der Nähe des Rosengartens auf, als sie gegen 0.30 Uhr von vier Jugendlichen – zwei Mädchen und zwei Jungen – nach Zigaretten gefragt wurden. Unvermittelt soll dann einer der Fragenden einem der 17-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Danach hätten auch sein Begleiter und seine Begleiterinnen angefangen, zu schlagen und zu treten.Ein Junge aus der Angreifergruppe habe dann dem Trio mit einem Messer gedroht und soll Zigaretten und eine Soundbox gefordert haben. Mit der Beute verließ das Quartett den Park. Alarmierte Polizisten des Abschnitts 65 nahmen wenig später alle vier an einer nahegelegenen Bushaltestelle in der Straße Alt-Treptow fest und stellten das Diebesgut sicher. Die beiden 17-Jährigen und ihre 18-jährige Freundin wurden leicht verletzt, lehnten eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Die Festgenommenen, ein 15 und ein 16 Jahre altes Mädchen und zwei 15 und 16 Jahre alte Jungen, wurden wegen Verdachts des schweren Raubes festgenommen.