Besondere Poster: Ausstellung "Colored Gigs"

Kreuzberg. Konzert- und Künstlerposter können am 16. und 17. September nicht nur bestaunt, sondern auch gekauft werden.

Und zwar bei der Ausstellung "Colored Gigs", die an beiden Tagen im neuen Festsaal Kreuzberg, Am Flutgraben 2, stattfindet. Eine weitere Besonderheit: Alle Plakate werden in kleinen Auflagen im Siebdruckverfahren handgedruckt, signiert und numeriert. Ab 20 Euro ist eines der limitierten Exemplare erhältlich.Für die Arbeiten verantwortlich sind knapp 20 deutsche und internationale Künstler. Außer zahlreichen Vertretern der Musikszene gehören auch weitere Motive zu ihrem Repertoire.Geöffnet ist Colored Gigs am Sonnabend von 18 bis 24 und Sonntag von 14 bis 22 Uhr. Der Eintritt ist frei.