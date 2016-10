Herbstgeflüster am längsten Tag im Oktober

Sonne, Sonne, Sonne, goldenes raschelndes tanzendes Laub, lachende Menschen, Glücksgefühle und Zeit – denn es ist Sonntag!

Der längste Sonntag belohnt uns – wir können raus gehen in die Natur und das nasse Laub riechen, den Pilz Duft wahrnehmen, das Glitzern des Wassers sehen und das Schreien der ziehenden Gänse wahrnehmen...Lange 3 Wochen haben wir uns nach so einem Herbsttag gesehnt. Nun war er da und wie!!!Ich suche eine Frühstücksfreundin und treffe mich mit ihr im Baumschulenweg im"Kuchen, Küche, Nachbarschaft" - das Motto des Cafés passt!Ich habe Kaffeedurst und Frühstückslust – und Glück mit diesem ausgesuchten Café... Vielfältige Auswahl, warmes Ambiente, rustikale Stühle, selbstgebackener Kuchen, warme Brötchen, frische Eier....Das ist es was ich heute brauchte und bekomme! Zufall oder doch nicht? Alles passt so gut in diesen Tag, wie diese historischegegenüber des Cafés, die wir später schamlos besteigen und uns fotografieren.Wir laufen durch den dichtesten Wald und sehen Zwillings- und Drillingsbäume, das Sonnenlicht frisst sich durch die Buchen und leuchtet uns den Weg... Wir wandern bis zur Insel der Jugend und besuchen das Restaurantschiff, an dem ich gefühlt tausendmal vorbeigegangen bin, und es erst heute betrete...– das alles gibt es hier – in Treptow Köpenick am Plänterwald....Wir laufen weiter über die Brücke zur Insel der Jugend und genießen den Blick von der gebogenen Brücke auf den Fluss, dass Ufer und die–, die so fantastisch golden glitzert...Treffen Schwäne und Enten die den Sonnentag wie wir genießen. Wie durch ein Wunder entdecken wir dasund schwelgen in Erinnerung an vergangene Zeiten...reden über vergangenes und Zukunftsvisionen und fühlen uns vereint.Was für ein Tag! Was für eine Erkenntnis – gehen Sie hinaus und wandern Sie vom Baumschulenweg bis Treptower Park und kommen Sie an!